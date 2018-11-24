رونالدو يعاود نشاطه من جديد

المصدر: روما-أ ف ب

يعاود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نشاطه بعد فترة توقف الدوري الإيطالي بسبب المباريات الدولية، وذلك عندما يخوض يوفنتوس البطل والمتصدر مباراة سهلة اليوم على أرضه ضد سبال الخامس عشر في المرحلة الثالثة عشرة.

وبعد أن ابتعد عن المباريات بسبب قراره عدم المشاركة مؤقتا مع منتخب بلاده الذي كان بين المنتخبات الأربعة التي حجزت بطاقات المربع الذهبي للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، يسعى رونالدو الى الإفادة من الراحة التي حصل عليها من أجل قيادة يوفنتوس إلى فوزه الرابع تواليا والـ12 في 13 مرحلة.

وسافر رونالدو خلال فترة التوقف إلى لندن وكان حاضرا في مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأميركي جون ايسنر.