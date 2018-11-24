«الأفريقي التونسي» يتذوق طعم الفوز بعد 6 جولات

المصدر: تونس - د ب أ

وضع النادي الأفريقي حداً لسلسلة نتائجه السلبية في الدوري التونسي لكرة القدم بتحقيق فوزه الأول، أمس، بعد 6 جولات على حساب مستقبل قابس 2 /‏ 1.

ونجح الأفريقي في قلب تأخره إلى فوز قاتل بفضل هدفي أسامة الدراجي في الدقيقة 71 وياسين الشماخ عبر ضربة جزاء في الدقيقة 88.

وكان مستقبل قابس سجل هدف السبق عبر اللاعب أحمد خليل في الدقيقة 8. وأصبح في رصيد الأفريقي 8 نقاط من ثماني مباريات محتلاً بذلك المركز التاسع مؤقتاً، بينما يقبع مستقبل قابس في المركز قبل الأخير بأربع نقاط. ولم يعرف الأفريقي الذي يعاني من مشكلات مالية، ومهدد بعقوبات من (فيفا)، الفوز في الدوري التونسي منذ الجولة الثانية من المسابقة.