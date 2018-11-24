سولاري «الملك السعيد» في قلعة ريال مدريد

المصدر: مدريد-أ ف ب

أبدى الأرجنتيني سانتياغو سولاري امتنانه للفرصة التي أتيحت له بتعيينه مدربا دائما لريال مدريد الإسباني حتى 2021، مؤكدا أنه متحمس لمواصلة العمل مع الفريق، لكنه أقر في الوقت ذاته بأنه أمام «مسؤولية هائلة». وقال سولاري في مؤتمر صحافي عشية مباراة ريال مع مضيفه إيبار في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني «أنا ممتن ومتحمس جدا لهذه المسؤولية الجميلة والهائلة.

لكن بالنسبة لي، هذا الأمر لا يغير أي شيء في ما يتعلق بالأعوام الـ11 السابقة التي أمضيتها في هذا النادي». ويخوض سولاري اليوم مباراته الأولى كمدرب دائم للنادي الملكي الذي اتخذ قرار الإبقاء عليه بعد النتائج التي حققها خلال فترة التعاقد معه مؤقتا.