عودة الصراع في البريميرليغ

المصدر: إعداد: زياد فؤاد ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تعود عجلات الدوري الإنجليزي للدوران اليوم بـ7 مباريات في الجولة 13، بعد توقف بسبب مباريات الأجندة الدولية، ولايزال مان سيتي يتصدر المسابقة، حيث يلتقي في السابعة مساءً مع وستهام يونايتد، بينما يلاحق السييزينز فريق ليفربول صاحب المركز الثاني والذي يلعب اليوم مع واتفورد.

27

تشيلسي صاحب المركز وصيف مانشستر سيتي كثاني أقوى خط هجوم في البريميرليغ، وسجل مهاجموه 27 هدفاً، ولكنه يحتل المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري برصيد 28 نقطة وهو مع ليفربول ومان سيتي وحدهم من لم يخسر حتى الآن في مباريات الدوري.

08

سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي يتربع على عرش هدافي الدوري وسجل 8 أهداف، يليه إيدين هازارد مهاجم تشيلسي وسجل 7 أهداف منهما ضربتا جزاء، متساوياً مع بيير أوبيميانغ لاعب أرسنال

14

قوة مانشستر سيتي الهجومية موزعة بين فترات المباريات، يسجل في كل الأوقات، بينما أفضل فترات ليفربول الثلث الثاني من المباراة، وهو نهايات الأشواط الأولى، وبدايات الثانية، في حين أن أقوى فترات تشلسي هي نهايات المباريات، وسجل 14 هدفاً، بين الدقيقة 60 والدقيقة 90.

31

فولهام الذي يحتل قاع جدول الترتيب هو أكثر الفرق تلقياً للأهداف، وأصيب مرماه بـ31 هدفاً، يليه بيرنلي كثاني أضعف خط دفاع وسكن مرماه 25 هدفاً متساوياً مع كارديف سيتي.

05

ساوثهامبتون صاحب المركز الـ16 هو أكثر الفرق تحقيقاً للتعادلات، وتعادل في 5 مباريات، بينما ينفرد توتنهام هوتسبيرز صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بكونه الفريق الوحيد الذي لم يتعادل في أية مباراة من مباريات الدوري.

02

ينفرد الجامايكي ويس مورغان لاعب ليستر سيتي بكونه اللاعب الوحيد الذي تلقى البطاقة الحمراء مرتين في المباريات الـ12 التي لعبها فريقه في الدوري، ليعطي فريقه أفضلية سلبية في كون ليستر الأكثر تلقياً للبطاقات الحمراء برصيد 3 بطاقات.