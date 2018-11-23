كلباء يحتفل بميلاد توبار قبل مواجهة العين

المصدر: Ⅶ كلباء - علي الظاهري

أقامت أسرة نادي اتحاد كلباء احتفالاً بمناسبة يوم ميلاد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الكولمبي تومي توبار، بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي، كما حضر الاحتفال الذي تخللته مأدبة عشاء، علي حسين اللوغاني رئيس مجلس الإدارة، ونائبه محمد اليماحي، والجهازان الفني والإداري والطاقم الطبي إلى جانب اللاعبين.

وجاءت الاحتفالية قبل نحو 72 ساعة من مباراة «النمور» التي يلتقي فيها العين ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، التي يتطلع من خلالها اتحاد كلباء إلى تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه الذي غابت الانتصارات عنه منذ آخر فوز على النصر في الجولة الرابعة من البطولة قبل نحو شهرين.