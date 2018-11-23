ريفر بليت وبوكا جونيورز.. كلاسيكو الجنون

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

عشرون يوماً فقط تفصل عشاق الساحرة المستديرة عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، وتسعون دقيقة لكشف النقاب عن بطل كأس ليبرتادوريس، آخر المتأهلين للمنافسة العالمية الأكبر على صعيد الأندية التي تقام خلال الفترة 12 - 22 ديسمبر المقبل في أبوظبي والعين.

وبعد تأهل ستة فرق من أفضل الفرق العالمية حتى الآن إلى النسخة 14 من بطولة كأس العالم للأندية فإن مبيعات التذاكر تتصاعد بوتيرة متسارعة، حيث يبدأ سعر التذكرة من 25 درهماً، لثماني مباريات تشهدها البطولة ويستضيفها ملعبا هزاع بن زايد في العين، ومدينة زايد الرياضية بأبوظبي، أكبر ملعب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأكدت حتى الآن مشاركة فرق العين الإماراتي بطل ثنائية دوري وكأس الخليج العربي، ومستضيف البطولة، وكاشيما أنتلرز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، وشيفاز جودالاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف، والترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، وتيم ويلينغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وحامل اللقب ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا.

ويكتمل عقد الفرق المشاركة في البطولة نهاية الأسبوع الجاري، حيث يحل بوكا جونيورز ضيفاً ثقيلاً على ريفر بليت في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، لتحديد المتأهل عن قارة أميركا الجنوبية إلى بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وتقام مباراة الإياب بين الغريمين التقليديين في الخامسة مساء غد بتوقيت بيونس أيرس منتصف ليل بعد غدٍ بتوقيت الإمارات على ملعب ريفر بليت «المونيمونتال»، حيث تحفل مواجهة الفريقين بالكثير من الإثارة والمفاجآت وجنون كرة القدم، ويسعى كلاهما لترجيح كفته على الآخر، علماً أن مباراة الذهاب انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2.

وقال جويرمو باروس شيلوتو مدرب فريق بوكا جونيورز: «لقد تقدمنا مرتين في مباراة الذهاب ولم نتمكن من الحفاظ على النتيجة. كان يتعين علينا التعامل مع المباراة من منظور مختلف، وستكون مباراة الإياب حافلة بالإثارة وكلا الفريقين يتمتع بذات الحظوظ».