وليامس تتوصل لتسوية قضائية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

توصلت نجمة كرة المضرب الأميركية فينوس وليامس إلى تسوية في قضية مقتل جيروم بارسون في حادث سير كانت ضالعة فيه العام الماضي، بحسب ما أفادت تقارير صحافية أميركية.

وكانت عائلة الضحية الذي قضى في سن الثامنة والسبعين، قد تقدمت بدعوى قتل بحق وليامس (38 عاماً)، على خلفية حادث سير بين سيارتها وسيارته في بالم بيتش بولاية فلوريدا في يونيو 2017.

وأوردت وسائل إعلام أميركية عدة منها شبكة «فوكس نيوز»، أن فينوس وليامس «توصلت إلى تسوية في دعوى القتل المرتبطة بحادث السير».

ولم توجه الشرطة أي اتهام لفينوس، وأفاد تقرير الشرطة حينها بأن وليامس كانت تقود «بشكل قانوني»، وأن سيارة ثالثة مخالفة دفعتها إلى التوقف عند أحد التقاطعات، قبل أن تصطدم سيارة بارسون بسيارتها.