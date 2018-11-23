تتويج الهلال السوداني رسمياً بلقب 2018

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

قال الفاتح باني نائب رئيس اتحاد الكرة السوداني، رئيس لجنة المسابقات، إن الاستعدادات اكتملت لانطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري، مشيراً إلى أن لجنته أكملت الترتيبات لتتويج الهلال، لفوزه بنسخة موسم 2018.

وقال باني، الذي يغادر اليوم إلى مدينة الفاشر، شمال غربي السودان، على رأس وفد من الاتحاد للقيام بعملية التتويج، إن الممتاز انطلق أمس بمباراتين، في مدينتي مروي وسنار، فيما يواجه الهلال اليوم فريق مريخ الفاشر.

ولم يتوج الهلال بلقب الدوري، نهاية مبارياته الموسم الماضي، بسبب عدم الفصل في استئناف تقدم به المريخ، ضد قرار لجنة المسابقات.