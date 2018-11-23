الإسماعيلي يبحث عن كبش فداء

المصدر: Ⅶ القاهرة- عماد الحسيني

حالة من الانقسام سيطرت على مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري، حول مصير البرازيلي غورفان فييرا مع فريق الكرة الأول، وذلك بعد هزيمة الفريق أمام الإنتاج الحربي، أول من أمس، في الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز، وهي الهزيمة الثالثة على التوالي. ويتزعم رئيس النادي، إبراهيم عثمان، جبهة الإبقاء على فييرا، برغم هجوم الجماهير على عثمان نفسه، لدرجة أنها بقيت جالسة في المدرجات عقب لقاء الإنتاج، تهتف ضد رئيس النادي.

ويعيش فريق الإسماعيلي حالة متردية في المستوى، وتراجع إلى المركز الـ 15 في جدول الترتيب.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إقالة مدربه ميمي عبد الرازق، بسبب تصريحاته المسيئة لمجلس الإدارة، بزعم أنها لم تساند فريق الكرة.