الترجي يرتقي.. والبحث عن مدرب لمنتخب تونس

المصدر: Ⅶ تونس - صالح قادري

ارتقى الترجي الرياضي إلى المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري التونسي إثر فوزه في المباراة المؤجلة لحساب الجولة السابعة التي جمعته أول من أمس بالاتحاد المنستيري على استاد ملعب رادس بتونس العاصمة، وفاز الترجي بهدف دون رد سجله محمد وائل العربي في الدقيقة 83.

من جانب آخر أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بياناً أعلن فيه شروعه في البحث عن مدرب جديد للمنتخب التونسي خلال شهر ديسمبر المقبل، خلفاً للمدربين المؤقتين ماهر الكنزاري ومراد العقبي.

وأكد رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم الدكتور وديع الجرئ انه لم يتم التفاوض في الفترة الحالية مع أي مدرب أجنبي، لكنه اعترف انه اتصل بالمدرب البلجيكي «فيلموتس» في شهر يوليو الماضي قبل تعيين المدرب فوزي البنزرتي. ومنذ ذلك الحين لم يحدث معه أي اتصال.