«شرطة الإمارات» يشارك في دولية للرماية الحركية بالصين

شارك منتخب شرطة الإمارات للرماية في البطولة الدولية للرماية الحركية التي أقيمت مؤخراً في جمهورية الصين الشعبية بمشاركة 70 دولة ونظمها الاتحاد الدولي للشرطة.

وترأس وفد منتخب شرطة الإمارات المشارك في البطولة العميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة عضو مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي.

وحصلت الملازم مريم الشامسي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة السيدات للفرق والمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة فردي السيدات، كما حصلت المساعد أول فريدة الظهوري على المركز الثامن في مسابقة فردي السيدات، كما حصل منتخب شرطة الإمارات على المركز الرابع في المجموع العام للفرق (رجال وسيدات) والمركز السادس في مسابقة الرجال.

واستقبل رحمة عبدالرحمن الشامسي قنصل الإمارات في مدينة قونزاو بعثة منتخب شرطة الإمارات وهنأهم على الإنجاز الذي تم تحقيقه في البطولة.