سان جيرمان في مأزق قبل مواجهة ليفربول

المصدر: باريس - أ ف ب

يجد باريس سان جيرمان الفرنسي نفسه في مأزق قبل أيام على المواجهة المرتقبة مع ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بإصابة نجميه كيليان مبابي والبرازيلي نيمار أول من أمس، خلال مشاركتهما مع منتخبي بلديهما. وأصيب مبابي في كتفه اليمنى خلال المباراة التي فاز بها أبطال العالم على الأوروغواي 1-صفر في ضواحي باريس، أما بالنسبة لنيمار، فلم يخض سوى 8 دقائق من المباراة التي فازت بها البرازيل على الكاميرون 1-صفر أيضاً في إنجلترا، وذلك بعدما شعر بآلام في العضلة اليمنى في الدقيقة الخامسة، فتوجه إلى طبيب المنتخب، ليتحدث إليه قبل أن يستأنف اللعب.