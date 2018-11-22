نورة البريكي تنضم إلى برنامج النخبة لأكاديمية «أم الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعربت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن سعادتها بانضمام المبارزة الإماراتية الموهوبة نورة محمد حسن البريكي إلى برنامج نخبة الرياضيات التابع للأكاديمية، يأتي ذلك بالتزامن مع استعدادها للمشاركة في مجموعة من البطولات في مختلف أنحاء العالم.

ويعتبر البرنامج المخصّص لتنمية وتطوير المهارات، مبادرة تشارك فيها الرياضيات الشابات من سن 16 عاماً وما فوق، وهو يقدم فرصاً للتدريب في مختلف الرياضات.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز المشاركة في الرياضات النسائية في أبوظبي، وتشجيع الشابات الإماراتيات على اعتماد نمط حياة صحي ونشط منذ الصغر. وانضمت البريكي مؤخراً إلى البرنامج بعد أن أمضت أربعة أعوام في صقل مواهبها في رياضة المبارزة.