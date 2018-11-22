دورة الفنيين للأولمبياد الخاص تختتم اليوم

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

تختتم اليوم الدورة الإقليمية للمندوبين الفنيين للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تشهد مشاركة 11 دولة عربية، بالجزء العملي للرياضات الثلاث التي شهدتها الدورة، حيث يقام على صفحة نهر النيل الخالد دروس عملية على رياضة الشراع، بينما يشهد نادى 6 أكتوبر الجزء العملي لرياضتي الدراجات والتراثليون.وصرح د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية منسق عام الدورة، بأن إقامة الدورات التدريبية الثلاث ثمرة التعاون المشترك بين الأولمبياد الخاص الدولي ووزارة الشباب والرياضة.