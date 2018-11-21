شرطة دبي تطلق «ماراثون صوت الطفولة للرياضة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

استقبل العميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، الممثل الهندي العالمي سونيل شيتي، وذلك في إطار استعدادات شرطة دبي لإطلاق «ماراثون صوت الطفولة للرياضة» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بعد غدٍ بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، وتحدي دبي للياقة البدنية.

ورحب العميد المر بالممثل الهندي العالمي سونيل شيتي، مشيداً بجهوده في مجال نشر الثقافة الصحية واللياقة البدنية من خلال برنامجه الشهير «ميشن فت إنديا»، الذي يستمر 120 يوماً، محفزا أفراد المجتمع للانضمام إلى أكبر حركة لياقة بدنية في الهند.

وقال العميد المر إن الماراثون تنظمه شرطة دبي برعاية اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ويشارك فيه عدد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وأكثر من 1500 طالب وطالبة من مدارس حكومية وخاصة، كما يتزامن مع الاحتفال العالمي بحقوق الطفل، ومبادرة تحدي دبي للياقة البدنية، مضيفاً أن الحدث يهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الطفل واحترامها.