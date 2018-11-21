صلاح خارج انتخابات «نجريج» لعدم سداده الاشتراكات

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

قررت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، في دلتا مصر، استبعاد النجم المصري محمد صلاح، المحترف في ليفربول الإنجليزي، من كشوف انتخابات مركز شباب نجريج، وهي القرية مسقط رأس اللاعب، وذلك لعدم دفع صلاح اشتراكات العضوية خلال السنوات العشر الماضية، منذ أن كان مقيدا في كشوف الطلائع بالنادي.

وبالتأكيد فإن تأخر صلاح عن دفع الرسوم بسبب انشغاله، لكنه عاد ودفع الرسوم المتأخرة في العام الماضي، لينتقل إلى كشوف الأعضاء العاملين، في مركز الشباب الذي يحمل اسمه حالياً، لكن اللائحة تستلزم مرور عام كامل على التصعيد من كشوف الطلائع لكشوف الأعضاء، من أجل المشاركة في العملية الانتخابية.

يذكر أن محمد البمبي، شقيق والدة صلاح نجح في حسم مقعد الرئاسة لصالحه.