«تحدي دبي» يدمج أصحاب الهمم في المجتمع

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قدّم «فريق أنجل وولف»، الذي يضم سفراء «تحدي دبي للياقة» برنامجاً حافلاً من الأنشطة المصممة خصيصاً لأصحاب الهمم، وذلك انطلاقاً من مساعي الفريق الذي أسّسته عائلة «واتسون» الهادفة إلى نشر أنماط الحياة الصحية، وتعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، حيث إنه عقب تشخيص إصابة الابن ريو باضطراب «متلازمة الحذف» التي تجعله يجد صعوبة في المشي والتواصل مع الآخرين، قررت الأسرة عدم السماح لهذا المرض بالوقوف عائقاً أمام مشاركة ريو في الأنشطة، ومضت العائلة في تطوير مجموعة من الأنشطة المجتمعية تحت شعار «معاً نستطيع».