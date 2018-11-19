امنح اسما لهذه الدراجة واربح 10 آلاف دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت جنرال موتورز مسابقة عالمية لاختيار اسم علامة تجارية لدراجتين كهربائيتين جديدتين إحداهما قابلة للطي والأخرى مدمجة.

وسيحصل صاحب الاسم الفائز على جائزة نقدية بقيمة 10,000 دولار، بينما سيحصل تسعة وصفاء على جائزة نقدية بقيمة 1000 دولار أميركي.

وقالت هانا باريش، مديرة حلول التنقل الحضرية لدى جنرال موتورز: "كوني أستخدم الدراجة الهوائية بكثرة في تنقلاتي في المناطق الحضرية، أدرك جيدًا كم سيكون رائعًا لو تمكنت من الوصول للمكان الذي أريد بسهولة ومن دون التصبب عرقًا. لقد قمنا بالجمع بين خبرتنا في الهندسة الكهربائية ومواهب التصميم واختبار السيارات مع العقول المبدعة في صناعة الدراجات الهوائية لبناء دراجاتنا الكهربائية. واليوم نريد توسيع نطاق تفكيرنا خارج حدود الشركة والإصغاء إلى أفكار الناس الذين يحبون الحركة ولديهم أفكار متنوّعة".

ويمكن للراغبين في المشاركة تقديم أفكارهم ومقترحاتهم لغاية يوم الاثنين 26 نوفمبر عبر الرابط eBikeBrandChallenge.com.