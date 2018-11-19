شاهد.. طيران سيارة فورمولا 3

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

تعرضت سائقة فورمولا 3 الالمانية صوفيا فلورش، لحادث كبير في سباق الجائزة الكبرى بماكاو أمس الأحد.

وقد شوهدت السائقة الألمانية البالغة من العمر 17 عاما تطير بسيارتها بأقصى سرعة، في اللفة الرابعة من سباق F3، عندما اقتربت من زاوية الانحناء.

وقد تحطمت سيارتها دالارا-مرسيدس خلف القضبان وسياج الامان عند منعطف ليسبوا.

وبعد ساعات قليلة من الحادث، ذكر المستشفى أن صوفيا فلورش استرجعت وعيها وليس هناك أي خطر يهدد حياتها ماعدا معاناتها من كسر في العمود الفقري.

أما المصابون الاخرون حسب موقع (CNEWS)، فهم السائق شوب تسوبوي، الذي اصطمدت سيارته بالسيارة المتسببة في الحادث، ومصوران ومحافظ الحلبة، الذين لا يعانون سوى من صدمات في الظهر والوجه.

وقامت الألمانية بالتغريد بعد بضع ساعات من الحادث: "أردت أن أشير إلى الجميع بأنني بخير، وسأجري العملية صباح الغد".