بالفيديو.. ملعب يتحوّل إلى بحيرة في تصفيات كأس إفريقيا!

المصدر: البيان الالكتروني

تسببت الأمطار الغزيرة لبعض الوقت في إيقاف مباراة "الديربي" بين منتخبي الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

واضطر حكم اللقاء وفق "روسيا اليوم" إلى الطلب من اللاعبين التوجه إلى غرف تغيير الملابس، بعد أن غمرت المياه خلال دقائق أرضية الملعب، حتى وصلت إلى الركب، وذلك بعد أن عجز العاملون وحتى بمساعدة اللاعبين عن إفراغ الملعب من المياه بالدلاء.

واستؤنفت المباراة فيما بعد وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليتقاسم منتخبا جمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، نقاط اللقاء، ويحتلا المركزين الثالث والرابع، على الترتيب برصيد 6 و5 نقاط، ولا يزالان يحتفظان بحظوظهما في التأهل إلى نهائيات بطولة القارة السمراء، التي ستقام في الكاميرون الصيف المقبل.