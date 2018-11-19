المصدر: ميلانو - أ ف ب

باتت البرتغال أول المتأهلين إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد عودتها بنقطة التعادل من أرض مضيفتها إيطاليا أول من أمس في ميلانو، في الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الاول.

واحتفظت البرتغال، بصدارة المجموعة مع 7 نقاط من 3 مباريات، مقابل 5 من أربع مباريات لإيطاليا التي ضمنت بقاءها في المستوى الأول، فيما كانت بولندا قد هبطت إلى المستوى الثاني. وتخوض البرتغال مبارياتها راهناً في غياب قائدها وأفضل لاعب في العالم خمس مرات كريستيانو رونالدو، والغائب للتركيز مع فريقه الجديد يوفنتوس.