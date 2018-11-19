كارتيرون «الأهلي» مهدد بالرحيل بعد مباراة الوصل

المصدر: Ⅶ القاهرة- عماد الحسيني

ألمح الإعلامي أحمد شوبير إلى أن مباراة الأهلي المصري أمام الوصل الإماراتي، الخميس المقبل على ملعب الأخير، في إياب دور الـ 16 من كأس زايد، مباراة مصيرية بالنسبة للجهاز الفني، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وقال شوبير، عضو اتحاد الكرة، عبر برنامجه الإذاعي، إن الجهاز الفني للأهلي مهدد بالرحيل، حال تحقيق أي نتيجة سلبية أمام الوصل.

ومن ناحية أخرى وقع اختيار رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، لمتابعة قطاع كرة القدم، فيما بقي الثنائي محمد فضل مدير لجنة التعاقدات، وحسام غالي منسق قطاع الكرة في منصبيهما، مع عودة هيثم عرابي في منصب مدير التعاقدات بالنادي.