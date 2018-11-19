الزبير يحلّق بصدارة تحدي بورشه في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حلّق السائق العماني الشاب الفيصل الزبير بصدارة الترتيب العام للموسم العاشر لبطولة تحدي كأس بورشه بي دبليو تي جي تي 3 الشرق الأوسط، حيث برز من خلال أدائه القوي خلال سباقات الجولة الافتتاحية، وتمكن من تصدر الترتيب العام للبطولة بعد انتهاء سباقات الجولة الثلاثة.

وجمع الزبير 73 نقطة ضمنت له الصدارة أمام بطل بورشه كاريرا كاب جي بي السائق القبرصي تيو إيليناس الذي حل ثانياً برصيد 71 نقطة، ثم السائق الأميركي مايكل دو كيسادا 54 نقطة في المركز الثالث، وحل التركي باركي بيسلر رابعاً، والعماني خالد الوهيبي في المركز الخامس وحسم الفرنسي جي بي سمينار المركز السادس.