«طيران الإمارات» حاضرة بقوة في نهائي «الماسترز»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في الوقت الذي تستمر منافسات جولة محترفي التنس العالمية نيتو ATP على ملعب «أو تو أرينا» في لندن بين نجوم اللعبة، فإن طيران الإمارات، الشريك البلاتيني الرسمي للجولة تواصل تألقها مع تأهل نوفاك ديوكوفيتش وألكسندر زفيريف لنهائي البطولة بعد فوزهما على روجيه فيدرر وكيفن أندرسون.

وتحظى طيران الإمارات، بحضور قوي لعلامتها التجارية في البطولة، حيث حضرت المضيفات للترحيب بعشاق اللعبة، وزوار مرافق الضيافة التابعة للناقلة.

وكانت طيران الإمارات ارتبطت مع بطولة الجولة العالمية ATP منذ ثلاث سنوات، وذلك ضمن اتفاقية رعاية وقعتها عام 2015 تعد الأكبر في تاريخ الرابطة الدولية لمحترفي التنس.