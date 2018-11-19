الجهاز الفني للمنتخب التونسي في قفص الاتهام

المصدر: Ⅶ تونس - صالح قادري

حمّل الفنيون والمحللون التونسيون، مسؤولية خسارة نسور قرطاج أمام منتخب مصر 2 - 3 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2019، إلى الجهاز الفني للمنتخب التونسي، بقيادة ماهر الكنزاري ومراد العقبي، معتبرين أن الجهاز الفني أساء التعامل مع المباراة، وقال ماهر الكنزاري، إنه وزملاءه في الجهاز الفني، حاولوا أن يعيدوا نسق المنتخب التونسي، وتحسين أدائه، ولكن المنتخب المصري استغل الفرص جيداً، ومن أربع فرص أحرز ثلاثة أهداف. ومن جهته، قال المحلل الفني والدولي السابق طارق ذياب، إن منتخب النسور كان قادراً على تحقيق الأفضل، وأكد ذياب أن المنتخب التونسي في حاجة إلى مدرب «كبير»، في نقد مبطن للجهاز الفني الحالي.