العروبة يدشن تنس الطاولة النسائية

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

أعلن نادي العروبة عن تدشينه للعبة كرة تنس الطاولة النسائية، وتخصيصه لصالة متكاملة بهذا الغرض، لجذب أكبر عدد ممكن من عاشقات هذه اللعبة في إمارة الفجيرة، ومنطقتي مربح وقدفع على وجه الخصوص. جاء الإعلان عن ذلك من خلال مؤتمر صحافي مشترك بين إدارة نادي العروبة، برئاسة علي بن عباد رئيس مجلس الإدارة، وحمد الشيخ رئيس اللجنة الفنية، واتحاد التنس الذي مثله في المؤتمر كل من حسن الزرعوني أمين السر العام، وأحمد البحر أمين السر المساعد، ومجد البلوشي رئيس اللجنة النسائية، وعلي الظنحاني عضو مجلس الإدارة.