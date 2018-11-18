شاهد.. تحدي من نوع خاص بين بوغبا وسلحفاة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر بول بوغبا لاعب وسط فرنسا ومانشستر يونايتد الذي يقضي إجازة في دبي مقطع فيديو على حسابه في "الانستغرام" يظهر تحدياً رياضياً بينه وبين سلحفاة، والذي حقق تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي اللاعب.

وعلق اللاعب الفرنسي على المنشور بقوله: عقوبة بوغبا في الجري مقابل السلحفاة، أنا لست بطيئاً إلى هذا الحد."

الطريف في الأمر أنه بينما يقوم بوغبا بالمشي بحركات بطيئة، فإن السلحفاة منشغلة بممارسة تمارين الضغط الرياضية.

وحقق فيديو بوغبا 2.5 مليون مشاهدة على "الانستغرام" وأكثر من 4,000 تعليق في غضون 15 ساعة من نشره.

يذكر أن النجم الفرنسي بول بوجبا يتواجد في دبي حاليا برفقة أصدقائه حيث التقى مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أحد المطاعم الجميلة. كما يتواجد نجوم كثيرون في دبي لمناسبة توقف الدوريات، وخصوصا من نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى كميسي ومحمد صلاح.