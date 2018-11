شاهد.. تحدي من نوع خاص بين بوغبا وسلحفاة في دبي

تحدي من نوع خاص بين بوغبا وسلحفاة في #دبي . . نشر بول بوغبا لاعب وسط فرنسا ومانشستر يونايتد الذي يقضي إجازة في دبي مقطع فيديو على حسابه في "الانستغرام" يظهر تحدياً رياضياً بينه وبين سلحفاة، والذي حقق تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي اللاعب. وعلق اللاعب الفرنسي على المنشور بقوله: عقوبة بوغبا في الجري مقابل السلحفاة، أنا لست بطيئاً إلى هذا الحد." . . الطريف في الأمر أنه بينما يقوم بوغبا بالمشي بحركات بطيئة، فإن السلحفاة منشغلة بممارسة تمارين الضغط الرياضية. . . وحقق فيديو بوغبا 2.5 مليون مشاهدة على "الانستغرام" وأكثر من 4,000 تعليق في غضون 15 ساعة من نشره. @paulpogba #البيان_القارئ_دائما

