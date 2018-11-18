زفيريف يطيح بفيدرر خارج الماسترز

المصدر: لندن - أ ف ب

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا الى المباراة النهائية لبطولة الماسترز الختامية لموسم كرة المضرب في لندن بفوزه أمس في نصف النهائي على السويسري روجيه فيدرر الثاني 7-5 و7-6 (7-5).

وحرم الألماني الشاب (21 عاما) المصنف خامسا عالميا السويسري (37 عاما ومصنف ثالثا في العالم) من فرصة المنافسة على لقب سابع في البطولة التي يحمل حتى الآن الرقم القياسي في عدد ألقابها، ورفع رصيده الإجمالي إلى 100 لقب.

وقدم اللاعبان مستوى عاليا فسيطر التعادل في المجموعة الأولى حتى الشوط الثاني عشر حيث تمكن زفيريف من كسر إرسال فيدرر وانهاها بزمن 40 دقيقة.