باولو ديبالا يتألق في غياب ميسي

المصدر: قرطبة - أ ف ب

فرض لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا نفسه نجماً في مباراة منتخب بلاده الأرجنتين لكرة القدم أمام ضيفه المكسيكي وقاده إلى الفوز 2-صفر على ملعب «كاريو كيمبيس» في قرطبة في مباراة دولية ودية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وخاضت الأرجنتين المباراة في غياب العديد من نجومها في مقدمتهم ليونيل ميسي البعيد عن الألبيسيليستي منذ الخروج المخيب من المونديال الروسي، والهداف التاريخي لمانشسـتر سيتي الإنجليزي سيرخيو أغويرو وجناح باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا.

كما غاب أيضا اللاعبون الدوليون في صفوف قطبي كرة القدم الأرجنتينية ريفر بلايت وبوكا جونيورز اللذين يلتقيان السبت المقبل في إياب الدور النهائي لمسابقة كأس ليبرتادوريس (2-2 ذهاباً على ملعب بوكا).