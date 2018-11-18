عام رائع لإنجلترا و«ضائع» لألمانيا

المصدر: Ⅶ لندن - أ ف ب

يسعى مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت إلى إنهاء «العام الرائع» لمنتخب بلاده بذكرى الانتقام من كرواتيا وصيفة بطلة العالم، وبلوغ المربع الذهبي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم عندما يستضيفها اليوم على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن في الجولة الرابعة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول.

وقال ساوثغيت أول من أمس: «لقد كان عاماً رائعاً. مهما حدث، حققنا بعض النتائج الرائعة وقمنا بالدفع بالكثير من اللاعبين الجدد».

على الطرف الآخر، يستعد المنتخب الألماني لإنهاء عام كان فيه مستوى المانشافت ضائعاً، بتقبل مدربه للأمر الواقع، حيث علق مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف على هبوط المانشافت إلى المستوى الثاني من مسابقة دوري الأمم الأوروبية عقب فوز هولندا على ضيفتها فرنسا (2 - صفر) في الجولة الثالثة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، بالقول «علينا تقبل ذلك». وقال لوف: «بالنسبة لنا، هذه النتيجة مؤلمة بطبيعة الحال ولكن علينا تقبّلها».

وأضاف المدرب الذي يستعد منتخب بلاده لاستضافة هولندا غداً في غيلسنكيرشن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية الحديثة: «أنظارنا تبقى مركَّزة على كأس أوروبا 2020».

وأكدت هولندا، أول من أمس، في روتردام أنها استعادت بريقها السابق بقيادة مدربها الجديد رونالدو كومان، عندما تغلبت على فرنسا بثنائية نظيفة وألحقت ببطلة العالم هزيمتها الأولى في آخر 16 مباراة، وأرسلت ألمانيا إلى المستوى الثاني.