250 طفلاً في «يوم الأمل» بنادي غنتوت

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

نظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أول من أمس، يوم الأمل لأصحاب الهمم للبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، الذي استهدف فئة اضطراب طيف التوحد بمشاركة حوالي 250 طفلاً من تلك الفئات التي تكوّنت من مراكز الدولة المختلفة، منها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الرئيسي الأول للنادي، وشراكة تسويقية من شركة بيمير موتورز الوكيل الرسمي لسيارات مازيراتي في أبوظبي، وفندق جولدن توليب الجزيرة أبوظبي، وشوبا العقارية، وأحمد المغربي للعطور، ومركز بفرلي هيلز لجراحة اليوم الواحد، وعيادة نور الوصل، وبريمير للخيم والمناسبات.

واشتمل اليوم على العديد من الفقرات الاحتفالية الترفيهية الرياضية والمجتمعية؛ أبرزها المباراة الخيرية الاستعراضية التي جمعت بين غنتوت (أ) وغنتوت (ب) وانتهت بالتعادل 5 - 5. وفي ختام المهرجان، قام سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي يرافقه أحمد علي النعيمي مدير عام النادي، وعدد من مديري المراكز المشاركة؛ بتكريم مختلف الفئات والفريقين والحكام، فيما تم السحب على الهدايا المجانية في ختام الاحتفال. من جانبه، قال سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو: «إن النادي يحرص على تنظيم الفعاليات الخيرية الإنسانية، تماشياً مع مبادرة عام زايد 2018، وترجمة لتوجيهات سمو رئيس النادي، التي تهدف لنشر الوعي في مختلف المجالات تجاه الفئات المجتمعية المخلصة، من خلال شراكات مع مختلف القطاعات».