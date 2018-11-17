استمع إلى الأغنية التي تحاور حولها ميسي وبوغبا في دبي

المصدر: البيان الالكتروني

التقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بالفرنسي بول بوغبا لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أمس الجمعة، في أحد مطاعم مدينة دبي.

وكشفت صحيفة "مترو" الإنجليزية، أن محور حديث الجلسة بين ميسي وبوغبا، كان أغنية "نغولو كانتي"، التي أطلقها لاعبو منتخب فرنسا على زميلهم كانتي، بعد أن نجح في إيقاف خطورة الساحر الأرجنتيني خلال مباراة منتخبيهما ضمن منافسات دور الـ 16 لمونديال روسيا 2018، وانتهت بخسارة منتخب التانغو أمام الديوك (3-4).

وذكرت "روسيا اليوم" أن ميسي كذب كلمات الأغنية خلال الحديث الطريف، الذي جمعه مع لاعب مانشستر يونايتد، قائلا: "هذه أكذوبة"، في إشارة إلى مقطع "كانتي أوقف ميسي".

وإليكم كلمات الاغنية كاملة مترجمة من الفرنسية:

أنه يسترجع، إنه يوزع

في تشيلسي كما في روسيا

إنه الرجل الذي يعتمد عليه "ديديه"

نغولو كونتي

عندما ينطلق، والكرة في الارجل

مستحيل توقيفه

وهو يفعل كل ما يريده

نغولو كونتي

صغير ولطيف

وسيأكل ليونيل ميسي

قريبا شانزليزي

نغولو كونتي