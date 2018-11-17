رحيل مصمّم القميص الأصفر لمنتخب البرازيل

المصدر: البيان الالكتروني

توفي الكاتب والصحفي ومصمم الأزياء، أولدير غارسيا شلي، الذي يدين له المنتخب البرازيلي بتصميم قميصه أصفر اللون الشهير، في مدينة بيلوتاس، عن عمر ناهز 84 سنة.

وقرر منتخب البرازيل بعد الهزيمة المدوية في عقر داره، أمام نظيره الأوروغواياني، على لقب بطولة كأس العالم 1950، عدم ارتداء القمصان البيضاء التي خاض بها لاعبو راقصي السامبا تلك المواجهة.

وتم الإعلان عن مسابقة لأفضل زي للمنتخب، ووقع الخيار، على ألوان علم البرازيل، الذي صممه أولدير غارسيا شلي، واستخدم اللون الأصفر أساسيا، والأخضر على الأكمام ومنطقة الرقبة، عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما، في العام 1954.

وقد تم الإعلان عن الحداد، حسب "روسيا اليوم"، لمدة ثلاثة أيام على رحيل الرجل المتميز في مدينته، ووقف لاعبو منتخبي البرازيل والأوروغواي دقيقة صمت تخليدا لذكرى غارسيا شلي، قبل مباراتهما الودية، فجر أمس السبت.