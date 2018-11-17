شاهد.. الهدف المخجل

المصدر: البيان الالكتروني

صنفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية هدف منتخب أوزبكستان للسيدات في شباك المالديف الهدف المخجل لهذا العام.

وقالت الصحيفة في تغريدة لها عبر تويتر: لا تبحثوا بعيدا عن الهدف المخجل لهذا العام! فلقد جاء من سيدات أوزبكستان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الآسيوية للسيدات تحت 19 سنة، حين سحقن نظيرتهن المالديفيات بنتيجة 20-0. مضيفة أن هدف أوزبكستان الثالث كان قمة في خرق قواعد اللعب النظيف.