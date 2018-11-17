المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس رسمياً تأجيل مباراة السوبر السعودي المصري، التي كانت مقررة بين فريقي الاتحاد السعودي والأهلي المصري في 27 نوفمبر الجاري، نظراً للظروف الصحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وذكر الاتحاد السعودي: «يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح أنه بعد الاطلاع على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي المصري وما تضمنه من الإعلان عن ظروف صحية لرئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، إلى جانب صعوبة مواعيد الدوري السعودي وازدحام روزنامته في المرحلة الحالية فقد تم تأجيل مباراة السوبر السعودي المصري».