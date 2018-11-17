سيدات التانغو.. من «النسيان» إلى المونديال

المصدر: Ⅶ بوينس آيرس - د ب أ

قبل ستة شهور، فاجأت لاعبات المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم متابعي بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2018) في تشيلي من الإشارة بأيديهم إلى أذنهن في إشارة إلى مطالبتهن بضرورة منح كرة القدم النسائية في الأرجنتين بعض الاهتمام والرعاية.

والآن، يبدو أن الفريق سيجبر المسؤولين عن كرة القدم في بلاد التانغو على منح الكرة النسائية القدر المناسب من الرعاية والاهتمام، حيث شق الفريق طريقه بجدارة إلى بطولة كأس العالم 2019 المقررة في فرنسا.

ويعود المنتــــخب الأرجنتيني بهذا إلى الظهــور في المونديال بعد غياب طويل، حيث كانــت مشــاركته الماضية في 2007.