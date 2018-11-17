ختام مونديال الزوارق السريعة للناشئين في الفجيرة اليوم

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة تختتم اليوم بطولة العالم للزوارق السريعة للناشئين - «فورمولا المستقبل»، التي افتتحت قبل يومين بكورنيش الفجيرة، بمشاركة أكثر من 121 متسابقاً تتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 18 سنة يمثلون دول بلجيكا والتشيك وألمانيا والمجر وليتوانيا ولاتفيا وسلوفاكيا وإستونيا وبولندا وروسيا والإمارات.

وقام الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي بزيارة ميدانية لموقع السباق للاطمئنان على استعدادات المتسابقين الضيوف الذين أبدوا سعادة كبيرة بزيارة سموه.

وضمن نتائج اليوم الأول سيطر ناشئو روسيا أبطال العالم على معظم ألقاب الفئات بدءاً من فئة دولفين (المناورة) من عمر 6 إلى 8 سنوات بمشاركة 13 متسابقاً، حيث تمكن الروسي كارناخوف كسينيلا من نيل المركز الأول بعد أن قطع مسافة السباق والمناورة في زمن قدره 01:01.50 متصدراً فئة الدولفين بـ400 نقطة، بينما حل محمد فيصل ميرزا من فريق الفجيرة في المركز العاشر بزمن قدره 01:19.43 برصيد 30 نقطة ومواطنه كريم صالح في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.