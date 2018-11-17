15 مليون دولار جوائز رابطة التنس

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب أمس، في لندن أن قيمة جوائز مسابقتها الجديدة للمنتخبات ستبلغ 15 مليون دولار، أقل بقليل من قيمة جوائز البطولات الأربع الكبرى، وستمكن الفائزين من كسب نقاط في التصنيف العالمي تعادل تلك التي يتم كسبها في بطولة كبيرة.

وستشكل المسابقة الجديدة ضربة قوية لمسابقة كأس ديفيس التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة المضرب التي شهدت تعديلات وإصلاحات واسعة وترعاها مجموعة «كوزموس» للاستثمارات. لأن الرابطة التي تدير الدورات والبطولات الاحترافية، وضعت على الطاولة عرضا جذابا للاعبين من خلال تقديم المال والنقاط في التصنيف العالمي.