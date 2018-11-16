رونالدو يُنفق 31 ألف يورو بمطعم في 15 دقيقة!

المصدر: البيان الالكتروني

أظهر كريستيانو رونالدو أنه يتمتع بثروة هائلة تمكنه من إنفاق مبالغ ضخمة مندون تردد. إذ أنفق لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، حوالي 31 ألف يورو خلال 15 دقيقة فقط في مطعم فاخر في لندن، حيث يقضي عطلته بصحبة صديقته جورجينا وابنه.

يذكر أن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، يقضي عطلته برفقة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، وابنه كريستيانو رونالدو جونيور في مدينة الضباب لندن، حيث حضر مباراة لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المباراة النهائية، التي أقيمت في العاصمة البريطانية، لندن، إضافة إلى حضور حفلة باليه على مسرح رويال أوبرا.

أما الأمر الذي جعل من هذه العطلة استثنائية، حسب "يورونيوز" هو إنفاق مبالغ هائلة، إذ أقام رونالدو البالغ من العمر (33 عاماً)، مع صديقته، وابنه في فندق "بولغاري"، الذي يقع في حي "نايسبريدج"، حيث تبلغ كلفة الليلة الواحدة حوالي 10 آلاف يورو. علاوة على على دفعه 31 ألف يورو ثمناً لتناولهم عشاء فاخرا في مطعم "سكوت" الشهير، والمتخصص بالمأكولات البحرية في حي "مافير" في لندن.