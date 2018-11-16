بالفيديو.. الرياضة في أسمى صورها.. عداءة تكمل السباق سيراً على ركبتيها

المصدر: البيان الالكتروني

أكدت العداءة اليابانية، ري إيدا، بأن الرياضة ليست مجرد أرقام ونتائج، وإنما أيضا التغلب على الذات بشكل لا يصدق، من أجل الفريق، وذلك خلال سباق التتابع لألعاب القوى، نشرت "روسيا اليوم" فيديو له.

فقد عُرقلت اليابانية خلال السباق، وأصيبت هلى إثرها في ساقها، ولكن الرياضية البالغة من العمر 19 عاما، أبت أن تخرج من السباق لكي لا تخيب آمال زميلاتها، وأكملته سيرا على ركبتيها، اللتين سالت منهما الدماء، حتى النهاية لتسلم العصا (الشارة) لإحدى زميلاتها.