ترفيه ورياضة في أحضان برج خليفة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

مع حلول الشهور المعتدلة وانخفاض درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة «فلا عذر بعد اليوم لعدم ممارسة الرياضة»، وفي هذا الإطار يقدم منتجع اللياقة البدنية والصحية الراقي الجديد في برج خليفة «نادي البرج» طيفاً من جلسات النشاطات الرياضية الترفيهية المتنوعة، وبعض النشاطات الرياضية.

وتأتي تدريبات «نادي البرج» تزامناً مع تحدي دبي للياقة، المبادرة الهادفة إلى تحسين الوعي بأهمية ممارسة رياضات اللياقة البدنية.

ومن الفعاليات الرياضية التي يقدمها النادي تدريبات لمدة 60 دقيقة، يمكن الانخراط في نشاط يجمع بين بيلاتس واليوغا، الذي تم تصميمه ليشغل كافة عضلات الجسم، في الوقت الذي يحرص فيه المشارك على التوازن على الماء. ويقدم هذا النشاط تحدياً لقدرات التوازن، أثناء الوقوف على لوح التجديف.

كما يقدم رياضة اليوغا في الهواء الطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع لمدة ساعة واحدة لكل جلسة، وجلسة «H.I.I.T/‏‏ABS» لمدة 60 دقيقة أيضاً تضم نشاطاً رياضياً متوسطاً إلى عالي الشدة، وتجمع بين التمارين التي تركز على العضلات وتعززها، وتناسب جميع مستويات اللياقة البدنية.

إضافة إلى جلسة الدراجات الهوائية لمدة 45 دقيقة، التي تعتبر خياراً مثالياً من رياضات اللياقة البدنية. وينشط المشاركون فيه على إيقاعات تحفيزية تجمع بين تسلق التلال، وسباقات السرعة وغيرها من التدريبات الشديدة.

ومن النشاطات الرياضية التي يقدمها «نادي البرج» تمارين «Body Pump» لمدة 60 دقيقة يقوم بتشغيل جميع العضلات الرئيسية في الجسم، باستخدام أفضل تمارين الوزن مثل السكواتس والضغط ورفع الوزن وتمرين اليدين.