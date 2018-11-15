وفاة الملاكم الطفل تثير الغضب في تايلاند ودعوات لمنع ممارسة الناشئين للعبة

المصدر: بانكوك - أ ف ب

أثارت وفاة ملاكم صغير بعمر الثالثة عشرة في مباراة استعراضية صدمة في تايلاند، وأدت إلى إحياء دعوات لحظر المباريات القتالية بين الأطفال في لعبة مواي تاي العنيفة.

وتحظى هذه الرياضة بشعبية كبيرة في البلاد ويمارسها العديد من المقاتلين الشبان بحثاً عن الشهرة والمال.

لكن تورط الأطفال دون سن العشر سنوات في ممارسة رياضة تستخدم فيها ركلات وضربات بالمرفق على الرأس، وغالباً من دون حماية، أثار انتقادات واسعة النطاق.

وانهار أنوشا تاساكو بعد تعرضه لضربات عديدة من خصمه على رأسه خلال مباراة في مقاطعة ساموت براكان بالقرب من بانكوك في 10 نوفمبر الجاري.

وتوفي لاحقاً بسبب نزيف دماغي بحسب الشرطة.

ويجري النظر في مشروع قانون يمنع من هم دون الثانية عشرة من المشاركة في نزالات ملاكمة. وأدى انتشار خبر الوفاة إلى حالة من الغضب، ونقلت وسائل الإعلام عن وزير الرياضة والسياحة أنه يريد تمرير مشروع القانون «في أسرع وقت».