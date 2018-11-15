«دبي أوتودروم» تستضيف افتتاحية موسم «تحدي بورشه»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحتفل بطولة تحدي كأس بورشه بي دبليو تي جي تي 3 الشرق الأوسط بانطلاق موسمها التاريخي العاشر بالإعلان عن راع جديد للقب، وشكل جديد للسباقات، وفئات جديدة ومجموعة جديدة من السائقين، وذلك مع انطلاق الجولة الافتتاحية للموسم على حلبة دبي أوتودروم غدا وبعد غد.

ويحفل الموسم العاشر للسلسلة بالعديد من التحسينات الجديدة، المصممة خصيصاً لرفع مستويات المنافسة، إلى جانب الإعلان عن الاسم الجديد للبطولة انطلاقاً من الرعاية الجديدة للبطولة من شركة «بي دبليو تي»، وتتضمن الميزات الجديدة إضافة أربعة سباقات جديدة إلى جدول البطولة ليصل عدد سباقات الموسم إلى 16 سباقاً.