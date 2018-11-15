الهلال يهدد بالانسحاب من الدوري السوداني بسبب الأجانب

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

هدد مجلس إدارة نادي الهلال، بالانسحاب من الدوري السوداني، مشدداً على تحمله حرمانه من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بسبب قرار الاتحاد السوداني للكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في المباريات، بمشاركة المحترفين الأجانب بلاعبين فقط في المباراة، بجانب لاعبين مجنسين ولاعب تحت 21 عاماً، ويرى مجلس الهلال، أنه المتضرر من القرارات، التي جاءت بعد تعاقد النادي مع ثلاثة أجانب (النيجيري إيمانويل، المالي بوبكر ديارا، والكونغولي إدريسا مبومبو)، كما أن الفريق به ثلاثة لاعبين يحملون الجنسية السودانية (الجنوب سوداني جمعة جينارو، الأوغندي جمال سالم، والبرازيلي جيوفاني).