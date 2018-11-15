بالصور.. مروان فيلايني كما لم تره من قبل

المصدر: البيان الالكتروني

نشر نجم نادي مانشستر يونايتد البلجيكي مروان فيلايني ثلاث صور له على تويتر يوم الأربعاء بمنظر جديد.

ويستعد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بقصة شعره الجديدة وفق (CNEWS) الفرنسي للاحتفال بعيد ميلاده الـ 31 في 22 نوفمبر الجاري، حيث قرر ولوج عقده الرابع بمنظر جديد مودعاً إطالة شعره إلى الأبد، بحيث أصبح من الصعب الاعتراف بسهولة الآن إليه.

للتذكير، فإن لاعب ايفرتون السابق سبق له التصريح في العام 2014، أنه سيحلق شعره إذا فازت بلجيكا بكأس العالم، وعلى الرغم من ان الامنية لم تتحقق حتى الان، لكن تصدر بلجيكا للتصنيف العالمي الصادر عن الفيفا قد يشفع له فعلته.