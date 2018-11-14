إيجور كورونادو: أحب شاي «الكرك».. ورونالدينيو مثلي الأعلى

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

كشف النجم البرازيلي لنادي الشارقة إيجور كورونادو أن لاعبه المفضل في تاريخ كرة القدم هو رونالدينيو، موضحاً أنه على غير ما يشاع عن لاعبي كرة القدم، لا يفضل الحياة الصاخبة والتنزه، ويحب الاستمتاع بوقته مع زوجته وابنه وكلبه.

وأشار إيجور كورونادو، إلى أنه سعيد في الحياة بالشارقة، بعد انضمامه إلى نادي الشارقة الرياضي، حيث قال: «قضينا وقتاً رائعاً في الشارقة، التي أحبتها زوجتي كثيراً، لأنها تجد فيها كل ما تحتاجه، حتى بعض المنتجات البرازيلية متوفرة، وكنت استضفت أيضاً والديّ في الإمارة، حيث أقاما معنا خلال أول شهرين من الموسم».

وأعرب عن سعادته بالبيئة الصديقة للعائلة في الشارقة وبوجهاتها العائلية الترفيهية البارزة، وعن شغفه بارتياد المطاعم العالمية المنتشرة في ربوع الإمارة والدولة، مؤكداً أنه أحب شاي (الكرك) الشهير منذ شربه للمرة الأولى خلال التدريبات التحضيرية لانطلاق الموسم الكروي في هولندا.

وكانت إذاعة «بَلْس 95»، أول إذاعة ناطقة باللغة الإنجليزية من الشارقة، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، أجرت المقابلة على الهواء مباشرة عبر البرنامج الحواري «آفترنون كرك» الذي أطلقته الإذاعة مؤخراً، ويعده ويقدمه الإعلامي عبد الكريم حنيف.

وتناول اللقاء عدداً من المواضيع أبرزها ما ينتظره اللاعب البرازيلي في بقية الموسم، وتأقلمه مع الفريق، وحياته في دولة الإمارات، ووجهاته المفضلة في إمارة الشارقة.

ولدى سؤال الإعلامي عبد الكريم حنيف للاعب البرازيلي عن الموسم الحالي، أجاب: «أمضيت موسماً رائعاً مع كافة أعضاء النادي، وعملنا بجد، وأثمرت جهودنا نتائج ممتازة، ويعود السبب الرئيس لتميزنا وقوة أدائنا تضافر جهودنا المشتركة، ولا يزال أمامنا عددٌ من المباريات المتبقية، في موسم خالٍ من الهزائم، إذ لم نخسر أية مباراة في هذا الموسم، وسنواصل مشوارنا بالطريقة ذاتها في المباريات المقبلة».

وكشف إيجور عن تفاصيل حياته العائلية، وعن شعوره حول الانتقال إلى الشارقة، بقوله: «أقضي معظم وقتي في المنزل خارج أوقات المباريات والتدريب، وخصوصاً عندما أصبحت أباً بعد أن أنجبت زوجتي مولودنا البكر، الذي سميّناه إنجريكو، قبل عدة أسابيع، ونستمتع بأوقاتنا كأبوين وكعائلة».