الاتحاد السوداني يقلص عدد اللاعبين الأجانب

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

اتخذ اتحاد الكرة السوداني، عدداً من القرارات المهمة لإدارة شؤون كرة القدم في البلاد، منها تقليص عدد المحترفين الأجانب في قائمة كل فريق خلال المباريات الرسمية.

وناقش مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة كمال شداد،بعض التعديلات في لائحة المسابقات، على رأسها تثبيت عدد فرق الممتاز لـ16.كما بحث تقليل وجود المحترفين الأجانب في قائمة الـ11 لاعبا لكل فريق، بالمباريات الرسمية في مختلف المسابقات، وتعديلات جوهرية أخرى في لائحة مسابقة الممتاز، تصب في خدمة المنتخبات الوطنية، مع تثبيت نظام وشكل البطولة، مع ابتداع درجتين جديدتين للفئات السنية.