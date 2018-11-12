شاهد.. عداءة يابانية انكسرت رجلها فأكملت السباق حبوا

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعداءة يابانية في سن الـ19 تتمتع بروح من العزم والمسؤولية وأشاد ملايين المتابعين بشجاعتها وإصرارها على متابعة السباق حبوا بعد تعرضها لكسر في الساق.

وكانت راي لييدا طالبة جامعية تنافس مع فريق الماراثون التابع لشركة إيواتاني سانجيو في سباق بمحافظة فوكوكا شهر أكتوبر الماضي، ولكنها تعثرت وسقطت في المحطة النهائية للسباق البالغ طوله 2.2 ميل من سباق 26 ميلاً.

A Japanese runner who broke her leg during a relay race. She crawled to her partner so the team would be able to continue the race. Lets share her story with the world. pic.twitter.com/NNiSL9Q64F — Kevin W (@kwilli1046) November 11, 2018

وتعرضت ليدا لكسر في ساقها اليمنى في آخر 700 قدم من السباق وكان عليها الوصول إلى زميلتها وتسليمها شريط حتى تتمكن الأخيرة من متابعة الماراثون.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الياباني الشابة ريا وهي تزحف على يديها وركبتيها في مدرج المطار تاركة وراءها آثار الدماء.

ونقلت صحيفة اساهي اليابانية إشادات الجمهور بشجاعة الشابة وبروح المسؤولية التي تتمتع بها إذ أنها لم ترغب في إحباط صديقتها ومنعها من المشاركة والفوز في السباق.

وقال تيتسوهيكو كين، وهو معلق رياضي كان في السابق، إن العدائين يتعرضون لضغط كبير لأنهم جزء من فريق ويكون عليهم تمرير الشريط إلى العداء التالي.

ورفضت الشابة التراجع عندما اقترب منها حكم السباق وطلبت منه إخبارها عن عدد الأمتار المتبقية للوصول إلى الهدف.

وبعد وصولها إلى صديقتها وتسليمها للشريط تم نقل ليدا إلى المستشفى وتم تشخيص حالتها بكسر في الساق يستغرق شفاءه أربعة أشهر.

واعتذرت ليدا لفريقها ولرئيس الشركة على أدائها.