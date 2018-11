شاهد.. عداءة يابانية انكسرت رجلها فأكملت السباق حبوا

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعداءة يابانية في سن الـ19 تتمتع بروح من العزم والمسؤولية وأشاد ملايين المتابعين بشجاعتها وإصرارها على متابعة السباق حبوا بعد تعرضها لكسر في الساق.

وكانت راي لييدا طالبة جامعية تنافس مع فريق الماراثون التابع لشركة إيواتاني سانجيو في سباق بمحافظة فوكوكا شهر أكتوبر الماضي، ولكنها تعثرت وسقطت في المحطة النهائية للسباق البالغ طوله 2.2 ميل من سباق 26 ميلاً.

A Japanese runner who broke her leg during a relay race. She crawled to her partner so the team would be able to continue the race. Lets share her story with the world. pic.twitter.com/NNiSL9Q64F