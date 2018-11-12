جمعة يبحث عن فرصة أخيرة في الأهلي المصري

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

ناشد لاعب الأهلي المصري صالح جمعة، مسؤولي ناديه بمنحه فرصة أخيرة، وقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ولفت اللاعب، إلى أن هناك جلسة ستجمعه مع مدير الكرة محمد يوسف، وهي ما ستحدد مصيره، وعاد جمعة إلى الأهلي بعد فسخ إعارته مع الفيصلي السعودي، وكان الاستهتار سبباً في رحيله، بعد تكرار غيابه عن مران الفريق، وبرغم النصائح العديدة، لم ينصلح حاله قبل أن يعود نادماً، وبرر جمعة ، أنه مر بظروف صعبة، لكنه تجاوزها، وسيتفرغ للتدريبات، وعلى الأرجح، فقد يمنح اللاعب هذه الفرصة، نظراً لحاجة الفريق إلى صانع ألعاب.