زوجة إيكاردي تشعل الجدل في الأرجنتين

المصدر: بيونس آيرس - وكالات

أثارت واندا نارا زوجة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب صور نشرتها على حسابها الشخصي قبل «كلاسيكو» الأرجنتين أمس بين بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس.

ونشرت زوجة المهاجم الأرجنتيني صورة لها بزي بوكا جوينيورز، وعلقت «هذه الصورة لعائلتي وأصدقائي». وأثارت صورة الأرجنتينية التي تمتلك شعبية كبيرة في إيطاليا والأرجنتين، جدلاً بين متابعيها، الذين وصفوها «بالخائنة»، كونها مشجعة لريفر بليت. وهدأت نارا جمهورها عندما نشرت صورة أخرى، بزي ريفر بليت، وكتبت «من أجل قلبي»، لتؤكد ولاءها للفريق الملقب بـ«لوس ملينيوس».

ولكن عدداً من مشجعي ريفر بليت لم يتقبلوا الفكرة، حيث علق أحدهم: «مشجع ريفر بليت الحقيقي لا يرتدي قميص بوكا أبداً».